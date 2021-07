Beach volley | Tokyo 2021 I gironi | quanti rischi per le coppie azzurre!

Leggi su oasport

(Di lunedì 5 luglio 2021) Non poteva essere un sorteggio favorevole per le treazzurre, quello che a Mosca ha definito idel torneo olimpico per due motivi: il primo che di“materasso” in un torneo che presenta 24 binomi al via non ce ne possono essere molte e il secondo è che leitaliane non partivano con un ranking particolarmente favorevole. Sarà già una bella impresa superare il primo turno per le treazzurre, Lupo/Nicolai, vice-campioni in carica, Rossi/Carambula in campo maschile e Menegatti/Orsi Toth in campo femminile. Tutte battaglie, tantedi altissimo spessore ...