battaglia sugli emendamenti al ddl Zan. Incerti i numeri al Senato. Pd e M5s all'attacco di Italia Viva (Di lunedì 5 luglio 2021) Movimento Cinquestelle e Partito Democratico attaccano gli emendamenti di Italia Viva sostenendo che suonano come un tentativo di affossare la legge, dando sponda alla destra. Per Matteo Renzi meglio ... Leggi su tg.la7 (Di lunedì 5 luglio 2021) Movimento Cinquestelle e Partito Democratico attaccano glidisostenendo che suonano come un tentativo di affossare la legge, dando sponda alla destra. Per Matteo Renzi meglio ...

Advertising

mainormale_ : RT @Useppe00: 9 d.C. Augusto riflette con amarezza sugli esiti dell'esperienza di Varo con i Germani e della battaglia di Teutoburgo: htt… - TomassiRenata : RT @lorenzodalai: #Draghi sposta le risorse (regalie) del #CashbackDiStato sugli ammortizzatori sociali. Questa poteva e doveva essere una… - Fresatura_Bo : Noi per Rivergaro: «Sugli insediamenti urbanistici proseguiamo la battaglia» - PiacenzaPress : Noi per Rivergaro: «Sugli insediamenti urbanistici proseguiamo la battaglia» - orsogigio2011 : RT @25aprileVenezia: Battaglia sugli emendamenti per #VialeSanMarco fino a notte fonda (ore 3.40) -