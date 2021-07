(Di lunedì 5 luglio 2021), 5 luglio 2021 - Tutto è successo lunedì 14 giugno, quando un cavallo che traina leper turisti, Pallino, si è imbizzarrito in pieno giorno, nel cuore della città, in piazza della ...

Advertising

zazoomblog : Basta carrozze con cavalli a Firenze: raccolte 35mila firme - #Basta #carrozze #cavalli #Firenze: - qn_lanazione : 'Basta carrozze con cavalli a #Firenze': la petizione raggiunge le 35mila firme - LivDm78 : E basta con ste carrozze!!!?? -

Ultime Notizie dalla rete : Basta carrozze

LA NAZIONE

... spiega le motivazioni che hanno spinto l'associazione a lanciare una petizione sulla piattaforma Change.org per chiedere di abbandonare il folcloristico sistema delletrainate da cavalli ......fermata i viaggiatori sono liberi di scendere ed esplorare il territorio e oltre alle tre...cliccare qui .Il presidente di Italian Horse Protection, Sonni Richichi: “La nostra petizione ha riscosso un successo inaspettato" ...Ha già raccolto oltre 27mila firme la petizione online per chiedere al sindaco Dario Nardella di abolire le carrozze trainate da cavalli, i cosiddetti fiaccherai, che portano i turisti in giro nel cen ...