Basket, l'omaggio di Mancini: 'Gli azzurri straordinari' (Di lunedì 5 luglio 2021) A caccia della finale di Euro 2020 con la nazionale di calcio, Roberto Mancini ha reso onore all'ItalBasket che ieri ha conquistato un posto alle Olimpiadi di Tokyo eliminando la ben più quotata ...

Ultime Notizie dalla rete : Basket omaggio Basket, l'omaggio di Mancini: 'Gli azzurri straordinari' "Siamo tutti appassionati di basket, abbiamo visto la partita e abbiamo esultato con loro - ha raccontato il ct azzurro alla vigilia della semifinale di Londra contro la Spagna - . Sono stati ...

Basket, l'omaggio di Mancini: "Gli azzurri straordinari" - Basket ANSA Nuova Europa
Basket, l'omaggio di Mancini: "Gli azzurri straordinari"
A caccia della finale di Euro 2020 con la nazionale di calcio, Roberto Mancini ha reso onore all'Italbasket che ieri ha conquistato un posto alle Olimpiadi di Tokyo eliminando la ben più quotata Serbi ...

