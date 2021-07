Basket, impresa Italia: batte la Serbia e conquista le Olimpiadi (Di lunedì 5 luglio 2021) L’Italia di Basket compie l’impresa: batte la Serbia nella finale del torneo preolimpico di Belgrado e conquista l’accesso alle Olimpiadi di Tokyo. 102-95 il risultato finale, storico nel punteggio e per quello che rappresenta: dal 2004, quando conquistò una storica medaglia d’argento, l’ItalBasket non staccava il pass per i giochi olimpici. Dopo 17 anni anche gli azzurri del Basket si aggiungono alla nutrita squadra Italiana che volerà a Tokyo. Mai così tanti come quest’anno: 384 atleti (198 uomini, 186 donne) in 36 ... Leggi su italiasera (Di lunedì 5 luglio 2021) L’dicompie l’lanella finale del torneo preolimpico di Belgrado el’accesso alledi Tokyo. 102-95 il risultato finale, storico nel punteggio e per quello che rappresenta: dal 2004, quando conquistò una storica medaglia d’argento, l’Italnon staccava il pass per i giochi olimpici. Dopo 17 anni anche gli azzurri delsi aggiungono alla nutrita squadrana che volerà a Tokyo. Mai così tanti come quest’anno: 384 atleti (198 uomini, 186 donne) in 36 ...

