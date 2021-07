Basket, i convocati degli USA per le Olimpiadi di Tokyo. Il Dream Team (con qualche assente) sarà senza rivali? (Di lunedì 5 luglio 2021) L’Italia si è qualificata per le Olimpiadi di Tokyo 2020 diciassette anni dopo l’ultima volta ad Atene 2004. Ora è il tempo di pensare proprio al torneo olimpico, dove saranno presenti solamente dodici squadre e dunque c’è la possibilità di poter raggiungere traguardi importanti. Delle dodici nazionali in corsa per una medaglia, solamente una sembra essere totalmente inarrivabile per tutte le altre e sono ovviamente gli Stati Uniti. Una squadra spaziale per gli Usa, che vogliono riscattare la grande delusione del Mondiale in Cina. Per questo motivo Gregg Popovich si trova a disposizione una formazione piena di campioni, nonostante ci siano state delle ... Leggi su oasport (Di lunedì 5 luglio 2021) L’Italia si è qualificata per ledi2020 diciassette anni dopo l’ultima volta ad Atene 2004. Ora è il tempo di pensare proprio al torneo olimpico, dove saranno presenti solamente dodici squadre e dunque c’è la possibilità di poter raggiungere traguardi importanti. Delle dodici nazionali in corsa per una medaglia, solamente una sembra essere totalmente inarrivabile per tutte le altre e sono ovviamente gli Stati Uniti. Una squadra spaziale per gli Usa, che vogliono riscattare la grande delusione del Mondiale in Cina. Per questo motivo Gregg Popovich si trova a disposizione una formazione piena di campioni, nonostante ci siano state delle ...

