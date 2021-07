Basket: Francia, convocati e convocate per le Olimpiadi di Tokyo. Presentate le due squadre a cinque cerchi (Di lunedì 5 luglio 2021) La Federazione francese ha diramato in un sol colpo sia il roster della squadra maschile per le Olimpiadi di Tokyo che quello della selezione femminile. 12 nomi da una parte e dall’altra per raggiungere obiettivi davvero alti: la Francia non fa mistero di puntare a risultati da medaglia nel contesto a cinque cerchi. Questi i convocati da Vincent Collet per le Olimpiadi al maschile, dove la Francia è inserita nel girone A con Iran, Stati Uniti e Repubblica Ceca: Andrew Albicy Nicolas Batum Petr Cornelie Nando De Colo Moustapha Fall Evan Fournier Rudy ... Leggi su oasport (Di lunedì 5 luglio 2021) La Federazione francese ha diramato in un sol colpo sia il roster della squadra maschile per lediche quello della selezione femminile. 12 nomi da una parte e dall’altra per raggiungere obiettivi davvero alti: lanon fa mistero di puntare a risultati da medaglia nel contesto a. Questi ida Vincent Collet per leal maschile, dove laè inserita nel girone A con Iran, Stati Uniti e Repubblica Ceca: Andrew Albicy Nicolas Batum Petr Cornelie Nando De Colo Moustapha Fall Evan Fournier Rudy ...

