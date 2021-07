Baseball: l’Italia torna in campo per un’amichevole con il Jolly Roger Grosseto. I convocati (Di lunedì 5 luglio 2021) Per Mike Piazza il dado è tratto. Il manager azzurro ha infatti scelto i 22 giocatori che mercoledì 13 luglio saranno di scena con la maglia dell’Italia nell’amichevole contro il Jolly Roger Grosseto, uno degli appuntamenti di preparazione verso gli Europei di settembre, che si terranno peraltro nel Bel Paese. Un mix interessante fatto di atleti esperti e di giovani rampanti, come ad esempio i classe 2000 Tommaso Giarola e Gabriele Angioi, con quest’ultimo, che fa parte del Cagliari, alla sua prima chiamata assoluta. La guida tecnica – come riporta il sito della FIBS – sarà coadiuvato dai coach Vince Horsman, Gianmarco ... Leggi su oasport (Di lunedì 5 luglio 2021) Per Mike Piazza il dado è tratto. Il manager azzurro ha infatti scelto i 22 giocatori che mercoledì 13 luglio saranno di scena con la maglia delnell’amichevole contro il, uno degli appuntamenti di preparazione verso gli Europei di settembre, che si terranno peraltro nel Bel Paese. Un mix interessante fatto di atleti esperti e di giovani rampanti, come ad esempio i classe 2000 Tommaso Giarola e Gabriele Angioi, con quest’ultimo, che fa parte del Cagliari, alla sua prima chiamata assoluta. La guida tecnica – come riporta il sito della FIBS – sarà coadiuvato dai coach Vince Horsman, Gianmarco ...

