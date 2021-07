Baseball: Italia vittoriosa al debutto negli Europei Under 18 2021 di Macerata e Montegranaro (Di lunedì 5 luglio 2021) L’Italia vince al debutto negli Europei Under 18 di Baseball, organizzati nel nostro Paese tra Macerata e Montegranaro. Sono nove le squadre in gara, con gli azzurrini inseriti in un girone da cinque squadre mentre l’altro è, logicamente, da quattro. La squadra guidata dal manager Francesco Aluffi dilaga per 21-0 contro la modesta Lituania, vincendo per manifesta al quinto inning. Dopo qualche piccola incertezza il lanciatore vincente, Vincenzo Bruno, non lascia più alcuno spazio alle mazze baltiche. Dall’altra parte è un continuo di RBI: complessivamente, ... Leggi su oasport (Di lunedì 5 luglio 2021) L’vince al18 di, organizzati nel nostro Paese tra. Sono nove le squadre in gara, con gli azzurrini inseriti in un girone da cinque squadre mentre l’altro è, logicamente, da quattro. La squadra guidata dal manager Francesco Aluffi dilaga per 21-0 contro la modesta Lituania, vincendo per manifesta al quinto inning. Dopo qualche piccola incertezza il lanciatore vincente, Vincenzo Bruno, non lascia più alcuno spazio alle mazze baltiche. Dall’altra parte è un continuo di RBI: complessivamente, ...

Ultime Notizie dalla rete : Baseball Italia Agli Europei di Softball un "first pitch" nel solco di Lou Gehrig (05/07/2021) Un ennesimo successo dell'Italia che si è aggiudicata il suo dodicesimo titolo. Ma quello del 3 ...anche un evento di solidarietà e sensibilizzazione grazie alla Fibs - la Federazione Italiana Baseball ...

Safari Ravenna protagonista del dibattito sull'impatto della pandemia su giardini zoologici ...Veterinario del Safari Ravenna " Il fiore all'occhiello di Safari Ravenna è invece Pan Italia, un ...ai tempi del Covid - 19 Anche quest'anno la vacanza in Romagna per i ragazzi emofilici Baseball, due ...

Baseball: Italia-Grecia aprirà a settembre l'Europeo "piemontese" IdeaWebTv

