Bargiggia attacca | Ridimensionamento del Napoli non necessario Forse ADL vuole continuare a dividersi i dividendi con la sua famiglia

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Bargiggia attacca

Spazio Napoli

Napoli - "Spalletti non ha fatto alcuna richiesta di acquisto al Napoli - queste le parole di Paolo, giornalista esperto di calciomercato, nella sua rubrica "Parola di" durante "Il Sogno Nel Cuore", trasmissione in onda su 1 Station Radio - . De Laurentiis, durante la sua conferenza, è stato chiaro: venderà tutti quelli per cui arriveranno offerte congrue. ...... ma solo in un caso": "Sondaggi Barcellona per Insigne, non ho riscontri: ADL ha fatto il prezzo" CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB Gb: ex speaker Comuni Bercow va con Labour,JohnsonDalle voci su un possibile addio di Cristiano Giuntoli ai summit mercato tra Luciano Spalletti ed Aurelio De Laurentiis nei giorni scorsi: ne ha parlato Paolo Bargiggia."Il Presidente tra le dichiarazioni rilasciate l’altro giorno, ha manifestato una certa freddezza sul rinnovo del giocatore anziché tendergli una mano".