Barbara D’Urso fuori dalla domenica tv di casa Mediaset: la reazione inaspettata (Di lunedì 5 luglio 2021) Sta destando scalpore mediatico la scelta maturata da Mediaset di estromettere Barbara D’Urso dalla domenica di Canale 5, emersa in occasione della presentazione dei palinsesti Mediaset 2021/2022. Dagli stessi nel dettaglio si apprende che nella domenica di Canale 5, al posto di Carmelita, subentreranno due volti tv femminili. Tuttavia la D’Urso rimarrà al timone della programmazione settimanale di Pomeriggio 5, prevista dal lunedì al venerdì. Ma come avrà reagito alla mancata conferma nella domenica di Canale 5? La conduttrice ha, ... Leggi su anticipazionitv (Di lunedì 5 luglio 2021) Sta destando scalpore mediatico la scelta maturata dadi estrometteredi Canale 5, emersa in occasione della presentazione dei palinsesti2021/2022. Dagli stessi nel dettaglio si apprende che nelladi Canale 5, al posto di Carmelita, subentreranno due volti tv femminili. Tuttavia larimarrà al timone della programmazione settimanale di Pomeriggio 5, prevista dal lunedì al venerdì. Ma come avrà reagito alla mancata conferma nelladi Canale 5? La conduttrice ha, ...

