Audi | «in sella» verso l’elettrificazione

(Di lunedì 5 luglio 2021) Le montagne dell’Alta Badia, lo scorso 4 luglio, hanno fatto da cornice alla 34esima edizione della Maratona dles Dolomites, una manifestazione unica nel panorama ciclistico internazionale. Tema della competizione di quest’anno, che ha coinvolto migliaia di ciclisti, è stato «Ert», che in ladino significa arte, ma che in questa occasione ha significato molto di più: l’arte di pedalare e di immaginare un futuro in cui la sostenibilità diventa il modo migliore per vivere in armonia con la natura che ci circonda.

