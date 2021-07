Assunzioni 2021, docente che ha vinto concorso straordinario sia per classe di concorso che sostegno. Se sceglie sostegno, come conseguirà abilitazione? (Di lunedì 5 luglio 2021) Immissioni in ruolo anno scolastico 2021/22: il Ministero ha dato avvio alle convocazioni telematiche e alcuni Uffici Scolastici regionali hanno già aperto le istanze per la scelta di classe di concorso e provincia. Ma alcuni docenti si trovano in difficoltà e chiedono spiegazioni urgenti al Ministero per poter operare una scelta consapevole. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 5 luglio 2021) Immissioni in ruolo anno scolastico/22: il Ministero ha dato avvio alle convocazioni telematiche e alcuni Uffici Scolastici regionali hanno già aperto le istanze per la scelta didie provincia. Ma alcuni docenti si trovano in difficoltà e chiedono spiegazioni urgenti al Ministero per poter operare una scelta consapevole. L'articolo .

