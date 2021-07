Ascolti TV: dati Auditel di ieri, domenica 4 luglio 2021 (Di lunedì 5 luglio 2021) Ascolti TV: i dati Auditel dei programmi più visti di ieri, domenica 4 luglio 2021, in prima serata, access prime time, preserale e daytime dei canali della tv generalista. Ascolti tv Prima serata Su Rai1 il programma Una Voce per Padre Pio ha totalizzato in media 2298 spettatori (13.97% di share); su Canale5 la puntata di Masantonio ha avuto 1323 spettatori (share 8%). Su Italia1 il programma Colorado ha ottenuto 829 spettatori (5.48%); su Rai2 la serie tv Delitti in Paradiso ha totalizzato 1462 spettatori (7.66%) nel primo episodio e 1339 (7.91%) nel ... Leggi su ascoltitv (Di lunedì 5 luglio 2021)TV: idei programmi più visti di, in prima serata, access prime time, preserale e daytime dei canali della tv generalista.tv Prima serata Su Rai1 il programma Una Voce per Padre Pio ha totalizzato in media 2298 spettatori (13.97% di share); su Canale5 la puntata di Masantonio ha avuto 1323 spettatori (share 8%). Su Italia1 il programma Colorado ha ottenuto 829 spettatori (5.48%); su Rai2 la serie tv Delitti in Paradiso ha totalizzato 1462 spettatori (7.66%) nel primo episodio e 1339 (7.91%) nel ...

