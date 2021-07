Ascolti Tv 4 luglio: Venier, Albano, Romina e Padre Pio cancellano Masantonio, Schiavone ‘dei poveri’. Il basket suona l’inno per gli appassionati (Di lunedì 5 luglio 2021) Ascolti Formula Uno e ciclismo in chiaro: su Rai2 Tour de France con la seconda parte 2,077 milioni e 17,1%. Su Tv8 – dalle 18.00 – il Gran Premio di Formula 1 in differita a 1,2 milioni di spettatori con il 9,5%. I Motori (con la SuperBike e la Formula Uno) e il ciclismo, con la nuova tappa di montagna del Tour de France hanno occupato ieri – almeno in day time – l’attenzione degli sportivi vedovi del calcio, con gli Europei in pausa in attesa delle semifinali. Alla sera però, per chi aveva voglia di tensioni e di tifo patriottico, ha soddisfatto in pieno le attese la bella vittoria dell’Italia di basket sulla Serbia, a Belgrado per giunta, con la ... Leggi su tvzoom (Di lunedì 5 luglio 2021)Formula Uno e ciclismo in chiaro: su Rai2 Tour de France con la seconda parte 2,077 milioni e 17,1%. Su Tv8 – dalle 18.00 – il Gran Premio di Formula 1 in differita a 1,2 milioni di spettatori con il 9,5%. I Motori (con la SuperBike e la Formula Uno) e il ciclismo, con la nuova tappa di montagna del Tour de France hanno occupato ieri – almeno in day time – l’attenzione degli sportivi vedovi del calcio, con gli Europei in pausa in attesa delle semifinali. Alla sera però, per chi aveva voglia di tensioni e di tifo patriottico, ha soddisfatto in pieno le attese la bella vittoria dell’Italia disulla Serbia, a Belgrado per giunta, con la ...

