Ascolti Tv 4 luglio: Venier, Albano, Romina e Padre Pio cancellano Masantonio, Schiavone ‘dei poveri’. Il basket suona l’inno per gli appassionati (Di lunedì 5 luglio 2021) Ascolti Tv Formula1 e ciclismo in chiaro: su Rai2 Tour de France con la seconda parte 2,077 milioni e 17,1%. Su Tv8 – dalle 18 – il Gran Premio di Formula1 in differita a 1,2 milioni di spettatori con il 9,5%. I Motori (con la SuperBike e la Formula Uno) e il ciclismo, con la nuova tappa di montagna del Tour de France hanno occupato ieri – almeno in day time – l’attenzione degli sportivi vedovi del calcio, con gli Europei in pausa in attesa delle semifinali. Alla sera però, per chi aveva voglia di tensioni e di tifo patriottico, ha soddisfatto in pieno le attese la bella vittoria dell’Italia di basket sulla Serbia, a Belgrado per giunta, con la ... Leggi su tvzoom (Di lunedì 5 luglio 2021)Tv Formula1 e ciclismo in chiaro: su Rai2 Tour de France con la seconda parte 2,077 milioni e 17,1%. Su Tv8 – dalle 18 – il Gran Premio di Formula1 in differita a 1,2 milioni di spettatori con il 9,5%. I Motori (con la SuperBike e la Formula Uno) e il ciclismo, con la nuova tappa di montagna del Tour de France hanno occupato ieri – almeno in day time – l’attenzione degli sportivi vedovi del calcio, con gli Europei in pausa in attesa delle semifinali. Alla sera però, per chi aveva voglia di tensioni e di tifo patriottico, ha soddisfatto in pieno le attese la bella vittoria dell’Italia disulla Serbia, a Belgrado per giunta, con la ...

Advertising

THEREALGUE : RT @TIM_music: Il primo weekend di luglio gli ascolti?? non sono mancati! Ecco le nuove uscite più streammate su #TIMMUSIC! ?? @iamrosevillai… - enn_0000 : RT @Matteo43P: Ovviamente noi faremo fare il 4 luglio alle 21 il record di ascolti a questa puntata.. come è sempre successo ovunque c'è st… - emabrue : Ascolti Tv 4 luglio digital & pay: Verstappen, Pogacar, Mannion in evidenza. Crolla Canale5? Le Altre di Cologno er… - AndreaAAmato : #AscoltiTv 4 luglio digital & pay: Verstappen, Pogacar, Mannion in evidenza. Crolla Canale5? Le Altre di Cologno er… - tvzoomitalia : #AscoltiTv 4 luglio digital & pay: Verstappen, Pogacar, Mannion in evidenza. Crolla Canale5? Le Altre di Cologno er… -