Ascolti Tv 4 luglio digital & pay: Verstappen, Pogacar, Mannion in evidenza. Crolla Canale5? Le Altre di Cologno ereditano pubblico e fanno il 10,2% (Di lunedì 5 luglio 2021) Ascolti Tv Altre tv, gruppi: Altre Rai 8,4% nell’intera giornata e 7,9% in prima serata; Altre Mediaset 9,5% nell’intera giornata e 10,22% in prima serata La migliore rete Mediaset, ieri, in prima serata? Sono state le Altre di Cologno, tutte assieme. In una serata e giornata particolare. Tanto sport in tv, con la Formula Uno, la Superbike, il Tour de France e il Basket pre olimpico domenica 4 luglio. Partiamo dal bilancio Auditel della Formula 1 in diretta su Sky. Sulla pay la gara austriaca ha ottenuto alle 15.00 oltre 1,294 milioni di spettatori ed il 9,9% di share; su ... Leggi su tvzoom (Di lunedì 5 luglio 2021)Tvtv, gruppi:Rai 8,4% nell’intera giornata e 7,9% in prima serata;Mediaset 9,5% nell’intera giornata e 10,22% in prima serata La migliore rete Mediaset, ieri, in prima serata? Sono state ledi, tutte assieme. In una serata e giornata particolare. Tanto sport in tv, con la Formula Uno, la Superbike, il Tour de France e il Basket pre olimpico domenica 4. Partiamo dal bilancio Auditel della Formula 1 in diretta su Sky. Sulla pay la gara austriaca ha ottenuto alle 15.00 oltre 1,294 milioni di spettatori ed il 9,9% di share; su ...

Advertising

THEREALGUE : RT @TIM_music: Il primo weekend di luglio gli ascolti?? non sono mancati! Ecco le nuove uscite più streammate su #TIMMUSIC! ?? @iamrosevillai… - enn_0000 : RT @Matteo43P: Ovviamente noi faremo fare il 4 luglio alle 21 il record di ascolti a questa puntata.. come è sempre successo ovunque c'è st… - emabrue : Ascolti Tv 4 luglio digital & pay: Verstappen, Pogacar, Mannion in evidenza. Crolla Canale5? Le Altre di Cologno er… - AndreaAAmato : #AscoltiTv 4 luglio digital & pay: Verstappen, Pogacar, Mannion in evidenza. Crolla Canale5? Le Altre di Cologno er… - tvzoomitalia : #AscoltiTv 4 luglio digital & pay: Verstappen, Pogacar, Mannion in evidenza. Crolla Canale5? Le Altre di Cologno er… -