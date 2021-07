Ascolti TV 4 luglio | bene Una voce per padre Pio | Mara Venier riporta Albano e Romina

(Di lunedì 5 luglio 2021) Domenica un po' sottotono per Rai e Mediaset che hanno raccolto bassitelevisivi. Nel Prime Time si sono date battaglia l'evento UnaperPio e la nuova fiction Masantonio. Nel Preserale è tornato ad intrattenere il pubblico da casa il game show dell'estate Reazione a Catena. Marco Liorni ha avuto modo di festeggiare una bella vittoria.TV ieri 4: debutto sottotono per Masantonio su Canale 5 Nel Prime Time del 4, Rai 1 ha mandato in scena l'evento in diretta da Pietrelcina UnaperPio, presentato da ...

Redazione Sorrisi Rai1, Una voce per Padre Pio : 2.298.000 spettatori (share 13,96%) Rai2, Delitti in Paradiso : 1.462.000 spettatori (share 7,65%) il primo episodio e 1.339.000 spettatori (share 7,90%...Ascolti Tv 4 luglio 2021. In prima serata su Rai1 Una voce per Padre Pio è stata seguita da una media di 2.298.000 telespettatori, share 14%. Su ...