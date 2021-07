Arrestato il tedesco alla guida del motoscafo che ha travolto la coppia sul Garda C’è la prova | era ubriaco

(Di lunedì 5 luglio 2021)ildelche halasul. Gli inquirenti hanno acclarato elementi univoci e concordanti sulla velocità del mezzo e sullo stato di ubriachezza dell’uomo al timone. Dopo avercon ile omesso il soccorsogiovanedi italiani morti a seguito dell’incidente sul. Presa in esame la testimonianza video in cui si vede uno dei due tedeschi chead ormeggiare il ...

e condotto a Brescia. Patrik Kassen,, al momento dell'incidente era anche ubriaco per questo indagato anche per conclamata ubriachezza. E' accusato di aver travolto e ucciso sabato ...... il turista52enne che sabato 19 giugno era alla guida del motoscafo che ha travolto sul lago di Garda la barca con a bordo Umberto Garzarella e Greta Nedrotti, uccidendoli, è statoL’uomo accusato dell’omicidio dei due giovani gardesani è stato prelevato dai Carabinieri al confine a Vipiteno e condotto prima al Comando provinciale di Brescia e poi in carcere a Canton Mombello ...Ragazzi morti su lago di Garda, il turista tedesco Patrick Kassen arrestato sul Brennero dopo il mandato dei giorni scorsi ...