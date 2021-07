(Di lunedì 5 luglio 2021) 66 i titoli che verranno proiettati in loco, durante le giornate della manifestazione (26 luglio " 1° agosto) , e saranno contemporaneamente disponibili on line, sul sito www..it, ...

Advertising

GazzettAvellino : Ariano International Film Festival 2021, le pellicole finaliste. - cittadiariano : Ariano International Film Festival 2021 – Ecco le opere finaliste, dalla commedia al musical, dall'Italia al Perù - arianofilmfest : RT @UniMoviesBlog: L'edizione 2021 di #ArianoInternationalFilmFestival si appresta ad aprire i battenti, e lo farà dopo un anno difficile p… - UniMoviesBlog : L'edizione 2021 di #ArianoInternationalFilmFestival si appresta ad aprire i battenti, e lo farà dopo un anno diffic… -

Ultime Notizie dalla rete : Ariano International

Universal Movies

Pronto a riaccogliere il suo pubblico e a far tornare la magia del cinema nella splendida cornice diIrpino, l'Film Festival 2021 rende note le sue opere finaliste. 66 i titoli che verranno proiettati in loco, durante le giornate della manifestazione (26 luglio " 1° agosto) , e saranno ...Pronto a riaccogliere il suo pubblico e a far tornare la magia del cinema nella splendida cornice diIrpino, l'Film Festival 2021 rende note le sue opere finaliste. 66 i titoli che verranno proiettati in loco, durante le giornate della manifestazione (26 luglio - 1° agosto), e saranno ...Pronto a riaccogliere il suo pubblico e a far tornare la magia del cinema nella splendida cornice di Ariano Irpino, l'Ariano International Film Festival 2021 rende note le sue opere finaliste. 66 i ti ...L'edizione 2021 di Ariano International Film Festival si appresta ad aprire i battenti, e lo farà dopo un anno difficile per tutto il comparto artistico ...