Argentina-Colombia (semifinale, 7 luglio ore 03:00): formazioni ufficiali, quote, pronostici. In palio la finale del Maracanà (Di lunedì 5 luglio 2021) Non è mai facile rispettare le attese, soprattutto in una competizione particolare e ricca di insidie come la Copa America: l’Argentina ha mantenuto in pieno le promesse, almeno fino a questo momento, vincendo il girone in cui era inserita e regolando l’Ecuador nei quarti con un perentorio 3-0. In verità, i gol di Lautaro e InfoBetting: Scommesse Sportive e pronostici Leggi su infobetting (Di lunedì 5 luglio 2021) Non è mai facile rispettare le attese, soprattutto in una competizione particolare e ricca di insidie come la Copa America: l’ha mantenuto in pieno le promesse, almeno fino a questo momento, vincendo il girone in cui era inserita e regolando l’Ecuador nei quarti con un perentorio 3-0. In verità, i gol di Lautaro e InfoBetting: Scommesse Sportive e

Advertising

carlobisa : e mo me tocca argentina-colombia alle 3 DAJE CAZZO ANNAMO???????????????????????? #CopaAmerica #argentinavscolombia - JoshuaG_J : RT @ComparisonatorE: ????COPA??AMERICA?? ARGENTINA ????????vs???????? COLOMBIA STATS?? Via #Comparisonator ???????? - mcgeary_michael : RT @infosfcb: #Lineup | ?? Argentina starting XI Vs Colombia: #ARG ???? #COL ???? - jadugar12ka4 : ? Football ? Copa America Semi Final Odds - 1.95 Argentina ?? Colombia PICK ?? Argentina ???? ?? ?? - infobetting : Argentina-Colombia (semifinale, 7 luglio ore 03:00): formazioni ufficiali, quote, -