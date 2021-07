Argentina-Colombia (semifinale, 7 luglio ore 03:00): formazioni, quote, pronostici. In palio la finale del Maracanà (Di lunedì 5 luglio 2021) Non è mai facile rispettare le attese, soprattutto in una competizione particolare e ricca di insidie come la Copa America: l’Argentina ha mantenuto in pieno le promesse, almeno fino a questo momento, vincendo il girone in cui era inserita e regolando l’Ecuador nei quarti con un perentorio 3-0. In verità, i gol di Lautaro e InfoBetting: Scommesse Sportive e pronostici Leggi su infobetting (Di lunedì 5 luglio 2021) Non è mai facile rispettare le attese, soprattutto in una competizione particolare e ricca di insidie come la Copa America: l’ha mantenuto in pieno le promesse, almeno fino a questo momento, vincendo il girone in cui era inserita e regolando l’Ecuador nei quarti con un perentorio 3-0. In verità, i gol di Lautaro e InfoBetting: Scommesse Sportive e

Advertising

infobetting : Argentina-Colombia (semifinale, 7 luglio ore 03:00): formazioni, quote, pronostici. In palio - chgbinfacha : @tresrachax_ CIERTO QUE SOS DE COLOMBIA, PARECES RE ARGENTINA JSJSJAJA - alancaceres5 : Scaloni probará al Cuti Romero - SportPesa_IT : Quali saranno le dua squadre ad arrivare in finale alla #CopaAmerica? Brasile Perù Argentina Colombia Dicci la tu… - facucantero : RT @Atalanta_BC: Anche l'#Argentina di #Romero e #Musso in semifinale di #CopaAmérica, avversario proprio la Colombia!?????? Cuti and Juan's… -