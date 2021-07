Appendino non piace più: solo 94esima tra i sindaci più amati (Di lunedì 5 luglio 2021) Crollo di gradimento per la sindaca Chiara Appendino. L’ultima classifica del Sole 24 ore la vede infatti solo al 94esimo posto, a fianco della collega romana Virginia Raggi. Con undici punti percentuali in meno rispetto al precedente sondaggio. Primo in classifica con il 65 per cento degli apprezzamenti il sindaco di Bari Antonio Decaro, mentre ancora peggio di Appendino in classifica sono il primo cittadino di Parma Federico Pizzarotti e di Imperia Claudio Scajola (97) e di Napoli Luigi De Magistri (104). Poco più in su Beppe Sala, sindaco di Milano in posizione 81 con il 49% degli apprezzamenti. piace invece ... Leggi su nuovasocieta (Di lunedì 5 luglio 2021) Crollo di gradimento per la sindaca Chiara. L’ultima classifica del Sole 24 ore la vede infattial 94esimo posto, a fianco della collega romana Virginia Raggi. Con undici punti percentuali in meno rispetto al precedente sondaggio. Primo in classifica con il 65 per cento degli apprezzamenti il sindaco di Bari Antonio Decaro, mentre ancora peggio diin classifica sono il primo cittadino di Parma Federico Pizzarotti e di Imperia Claudio Scajola (97) e di Napoli Luigi De Magistri (104). Poco più in su Beppe Sala, sindaco di Milano in posizione 81 con il 49% degli apprezzamenti.invece ...

