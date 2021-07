Apollo acquista il 67% di Reno De Medici

Advertising

Agenzia ANSA

A seguito del perfezionamento dell'operazione,promuoverà un'offerta pubblica di acquisto obbligatoria sulle azioni residue finalizzata al delisting della società. "Già tra i leader in Europa ...... commenta Marc Becker, Senior Partner e Co - Lead diImpact. "Quale primo investimento guidato dalla piattaformaImpact, RDM sposa appieno la nostra strategia di ricercare imprese ...Apollo Global Management ha annunciato che alcuni fondi gestiti da proprie affiliate hanno sottoscritto i contratti definitivi per l'acquisto di una partecipazione di maggioranza in Reno De Medici, so ...La Borsa di Milano (+0,1%) gira in rialzo, dopo il dato positivo dell'indice Pmi del terziario che, a giugno, ha visto la più rapida crescita da gennaio 2018. (ANSA) ...