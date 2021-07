Advertising

nuovasocieta : Anziana perde 1000 euro appena prelevati, dopo un mese ritrovati a un distributore di benzina #Torino - newsbiella : Biella, perde controllo del mezzo e finisce contro auto in sosta: grosso spavento per anziana - enrico_levi : @conteDartagnan Sarei curioso di vederlo giocare. Me lo immagino con gesti relativamente eleganti, lentissimo nel g… -

Ultime Notizie dalla rete : Anziana perde

La Stampa

"La maculopatia legata all'età è diffusa nella popolazione più- afferma Midena, che è anche direttore della Scuola di specializzazione in Oftalmologia dell'Università degli Studi di Padova - ..."La maculopatia legata all'età è diffusa nella popolazione più- afferma Midena, che è anche direttore della Scuola di specializzazione in Oftalmologia dell'Università degli Studi di Padova - ...Aveva perso 1.000 euro per strada, ma non aveva sporto denuncia perché convinta di non essere stata borseggiata e perché, nell’immediato, facendo il tragitto a ritroso, dei soldi non aveva trovato tra ...Parte da Ostia per andare a trovare un’amica a Livorno. Ma si ‘perde’ per strada. I carabinieri di Piombino lo hanno trovato a Baratti dove ha trascorso la notte, in auto. Protagonista della vicenda c ...