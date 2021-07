Angela Robusti incinta | Pippo Inzaghi annuncia che sta per diventare papà

(Di lunedì 5 luglio 2021) Da quando si sono conosciuti e poi innamorati,hanno sempre vissuto la relazione con molta riservatezza. Pochissime le foto di entrambi sui giornali di cronaca rosa e poche informazioni su questa coppia molto affiatata. Ieri sono stati proprio loro a dare a tutti una bellissima notizia: presto la famiglia si allarga! Filipposu instagram ha infattito che presto diventeràe lo ha fatto con la prima foto del pancione della suae del piccolo che verrà! Un cuoricino azzurro per rivelare che il piccolo sarà un bel ...

Stiamo parlando di Pippo Inzaghi e di, ma vediamo tutti i dettagli che ci sono sulla lieta novella. Pippo epresto genitori! Filippo Inzaghi che tutti conosciamo come Pippo, ad ...Ricordate quando lei corteggiava Luca ...Cicogna (con fiocco azzurro) in arrivo a casa Inzaghi – Robusti. L’ex bomber di Juventus e Milan e la ex corteggiatrice di Uomini e donne ...Filippo Inzaghi diventà papà. L'ex attaccante del Milan lo ha comunicato su Instagram con una tenera foto con la sua Angela Robusti Filippo Inzaghi diventa papà. Dopo anni a smarcarsi dai migliori dif ...