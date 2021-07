Andria, operazione antiterrorismo internazionale della Guardia di finanza di Bari: arrestati quattro presunti finanziatori dell’Isis In queste ore (Di lunedì 5 luglio 2021) Di seguito un comunicato diffuso dalla Guardia di finanza: Dalle prime luci dell’alba, al termine di un’articolata attività investigativa nel settore del contrasto al finanziamento del terrorismo internazionale coordinata dalla Procura della Repubblica – Direzione Distrettuale Antimafia, 50 militari del Comando Provinciale della Guardia di finanza di Bari, con il supporto di personale del Servizio Centrale Investigazione Criminalità Organizzata della Guardia di finanza, stanno dando esecuzione, ad ... Leggi su noinotizie (Di lunedì 5 luglio 2021) Di seguito un comunicato diffuso dalladi: Dalle prime luci dell’alba, al termine di un’articolata attività investigativa nel settore del contrasto al finanziamento del terrorismocoordinata dalla ProcuraRepubblica – Direzione Distrettuale Antimafia, 50 militari del Comando Provincialedidi, con il supporto di personale del Servizio Centrale Investigazione Criminalità Organizzatadi, stanno dando esecuzione, ad ...

