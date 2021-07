Anche Gallinari a Tokyo con gli azzurri: arriva il sì della Nazionale (Di lunedì 5 luglio 2021) Danilo Gallinari sarà nel gruppo dei 12 giocatori dell'Italbasket che prenderanno parte all'Olimpiade di Tokyo: la decisione dello staff tecnico è arrivata nella dolce nottata di Belgrado, poche ore ... Leggi su gazzetta (Di lunedì 5 luglio 2021) Danilosarà nel gruppo dei 12 giocatori dell'Italbasket che prenderanno parte all'Olimpiade di: la decisione dello staff tecnico èta nella dolce nottata di Belgrado, poche ore ...

Advertising

RomaCapitano : @fi_ste @LucaMarelli72 Gallinari per me può starci (anche perché assenza obbligata) Datome e Belinelli no. - Bonfi_44 : Guerriglia e incubo tattico deve essere. Grazie Tex, dentro Gallinari e sfidiamo tutti a venirci a preverte in gir… - da_cake : Di cuore: Nessuno Di testa: Nessuno Gallinari toglierebbe responsabilità e libertà, anche involontariamente, a Pol… - backdoor_pod : State ancora godendo per la vittoria dell’Italbasket in quel di Belgrado? Anche noi. Abbiamo per voi una domanda:… - MARCOS82_ : @Italbasket A Tokio sarebbe logico andare con i migliori giocatori per cui ovvio Gallinari ma anche, se stanno bene, Datome e Belinelli. -