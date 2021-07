Amici, Tommaso Stanzani: i genitori come esempio d’amore (Di lunedì 5 luglio 2021) Tommaso Stanzani ultimamente è finito al centro del gossip per la sua storia d’amore, ormai ufficiale con Tommaso Zorzi. Nelle ultime ore il ballerino ha voluto fare gli auguri ai suoi genitori per il loro anniversario di matrimonio: probabilmente sono proprio loro, dopo 34 anni insieme, l’esempio più bello per lui. Tommaso Stanzani è stato uno degli allievi di Amici 20 più amati dal pubblico. Nonostante la sua Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di lunedì 5 luglio 2021)ultimamente è finito al centro del gossip per la sua storia, ormai ufficiale conZorzi. Nelle ultime ore il ballerino ha voluto fare gli auguri ai suoiper il loro anniversario di matrimonio: probabilmente sono proprio loro, dopo 34 anni insieme, l’più bello per lui.è stato uno degli allievi di20 più amati dal pubblico. Nonostante la sua Articolo completo: dal blog SoloDonna

Advertising

VanityFairIt : L'influencer, dopo settimane di speculazioni, è uscito allo scoperto con il fidanzato, il ballerino di «Amici» Tomm… - Elisa60388018 : RT @voglioamarmi: #Rosa , #Martina e #IBLA : convinte di poter vincere contro Enula,Tommy e Serena Tommaso,Serena ed Enula: #amici #AMICI… - DerniLaura : RT @Fortuna18473849: A tutti quelli che: 'Tommaso e Francesco non sono più amici. Ancora non ho capito da dove si deduce, vorrei tranquill… - ASgarzini : @Biccometro @KarimaBenAmmar2 Siccome le cose non le sai puoi anche evitare di fare certi commenti . Ti ricordo che… - Fortuna18473849 : A tutti quelli che: 'Tommaso e Francesco non sono più amici. Ancora non ho capito da dove si deduce, vorrei tranqu… -