Amici 20 Deddy e Rosa Di Grazia | il gesto inaspettato sui social e il duro sfogo del cantante | Le parole feriscono

(Di lunedì 5 luglio 2021) Arriva l'addio definitivo tra, i due ex allievi di20 smettono di seguirsi su Instagram.

Advertising

zazoomblog : Amici 20 Rosa Di Grazia e Deddy: il gesto inaspettato sui social e il duro sfogo del cantante - #Amici #Grazia… - deddymyall : @IleDonati Sai anche tu che è la verità. Ma che c' entra che sono fan di Deddy ? Hanno portato anche avanti la copp… - connexionxhs : @sonoesauritaaa sembra deddy prima di amici,pure con lo zainetto lol - GiuseppeporroIt : Amici 20, Rosa Di Grazia vuota il sacco dopo aver smesso di seguire Deddy su Instagram (FOTO) #Amici20… - zazoomblog : Amici la festa a casa di Lorella Cuccarini finisce male: c’entrano Aka7Even e Deddy - #Amici #festa #Lorella… -

Ultime Notizie dalla rete : Amici Deddy

...di20 ha anche condiviso 'Tu sei una favola' brano di Francesca Michielin . A questo punto spero (ma sono sicura che sarà così) che i fan possano rispettare la decisione di Rosa e, mi ...Sangiovanni/ "? Quando sono arrivato stavo male. Prima non sognavo, ora..." Rebeca Di Filippo ..., dopo Rosa Di Grazia flirt con Emma Muscat?/ Foto insieme con indizio...Brutte notizie per i numerosi fan di Rosa Di Grazia e Deddy che speravano di rivederli insieme. Nelle ultime ore, infatti, i due ex protagonisti della ventesima edizione di Amici ...Dopo essersi allontanati anche sui social network, Rosa e Deddy sono stati criticati da alcuni fan di Amici: la replica della ballerina su Twitter ...