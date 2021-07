AMA ProMotocross | RedBud | Ferrandis ed Hampshire sbancano il Michigan

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : AMA ProMotocross

Motosprint.it

...Luglio è un mese infuocato per il! Dal Michigan si passa subito a Southwick nel Massachussetts per l'appuntamento sullo sterrato di The Wick 338 in programma proprio questo sabato....L'appuntamento di RedBud è una venue ormai storica per il. Si giunge quest'anno ... Qui il video virtuale dello sterrato di RedBudPro Motocross, High Point: Ferrandis e Swoll vincono ...Nella 450 il francese di Yamaha allunga su Roczen in classifica generale grazie alla vittoria, terza stagionale, della gara. Nella 250 è RJ Hampshire a portarsi a casa la gara con un doppio secondo po ...Nel weekend dell’Indipendence Day, il ProMotocross ritorna sullo sterrato storico del Michigan per un altro appuntamento da non perdere ...