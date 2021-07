Altroconsumo ha svolto un’indagine sugli stabilimenti balneari italiani

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Altroconsumo svolto

Consumatore.com

Per avere un quadro della qualità dell'acqua di alcuni dei principali acquedotti italiani,haun'indagine prendendo in analisi le fontanelle pubbliche di 35 città e analizzando su ...Per avere un quadro della qualità dell'acqua di alcuni dei principali acquedotti italiani,haun'indagine prendendo in analisi le fontanelle pubbliche di 35 città, tra le quali ...Altroconsumo, attraverso un'indagine, ha comparato prezzi, caparre e accesso disabili negli stabilimenti balneari italiani ...La Commissione ha presentato un piano per riformare la direttiva Gpsd, ormai superata dagli eventi, per renderla più efficace e al passo con i tempi ...