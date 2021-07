Altri 480 nuovi casi di coronavirus e 31 decessi (ma 14 sono di giorni precedenti)

Advertising

globalistIT : Dati buoni e speriamo che la variante delta... #dati #covid #pandemia - notizieoggi24 : Coronavirus, Bollettino Protezione Civile 5 luglio: altri 480 casi positivi. Aumentano i morti - askanews_ita : Altri 480 casi e 31 morti nelle ultime 24 ore in Italia #COVID19 - HulkIlGiusto : Che cavolate solo per sparare numeri: 31 decessi ma di questi 14 sono riferiti al periodo dicembre-giugno! Che sens… - Filo2385Filippo : RT @MediasetTgcom24: Covid, 480 nuovi casi con 74.649 tamponi e altri 31 decessi #covid -

Ultime Notizie dalla rete : Altri 480

askanews

Sonoi contagi da coronavirus in Italia oggi, 5 luglio 2021, secondo i dati regione per regione nel bollettino della Protezione Civile. Da ieri registrati31 morti. Nelle ultime 24 ore, eseguiti ......sononuovi casi di coronavirus a fronte di 74.649 tamponi effettuati (mentre il giorno precedente l'incremento era stato di 808 su 141.640 test). Nelle ultime 24 ore sono stati registrati...La Commissione europea ha approvato l'uso dello spettro radio nelle frequenze 5 945 e 6 425 MHz per l'implementazione di sistemi di accesso senza fili, comprese le reti locali in radiofrequenza (WAS/R ...Altri 480 casi di coronavirus sono stati rilevati in Italia nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 808. Sono invece 31 le vittime, ieri 12. Dei 31 decessi ril ...