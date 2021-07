Algeria | 150 bagnanti intossicati | sospetto inquinamento

(Di lunedì 5 luglio 2021) Quasi 150 persone si sono ammalate dopo aver fatto il bagno a Ténès, nel nord - ovest dell', probabilmente per un agente inquinante presente nell'acqua del mare, e hanno dovuto essere ...

Quasi 150 persone si sono ammalate dopo aver fatto il bagno a Ténès, nel nord-ovest dell'Algeria, probabilmente per un agente inquinante presente nell'acqua del mare, e hanno dovuto essere ricoverate in ospedale.