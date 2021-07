Al via la sfida per la leadership repubblicana: chi può sfidare Macron (Di lunedì 5 luglio 2021) Una rivalsa improvvisa che rende possibile l’exploit di questo o di quell’esponente politico: Les Republicains hanno vinto le recenti elezioni regionali francesi, piazzandosi in pole position per la sfida presidenziale ad Emmanuel Macron. La battaglia per l’Eliseo è aperta, e manca un solo anno solare. Dato per assodato che il gollismo sia tornato e che InsideOver. Leggi su it.insideover (Di lunedì 5 luglio 2021) Una rivalsa improvvisa che rende possibile l’exploit di questo o di quell’esponente politico: Les Republicains hanno vinto le recenti elezioni regionali francesi, piazzandosi in pole position per lapresidenziale ad Emmanuel. La battaglia per l’Eliseo è aperta, e manca un solo anno solare. Dato per assodato che il gollismo sia tornato e che InsideOver.

