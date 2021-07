Al processo Rinascita Scott il caso del perito del tribunale che lavora pure per i legali degli imputati. La procura: “Sospenderli” (Di lunedì 5 luglio 2021) Il sostituto procuratore della Dda di Catanzaro Antonio De Bernardo ha chiesto la “sospensione dei periti Nardone e Vercillo”. L’udienza del processo Rinascita-Scott alla cosca Mancuso è stata dedicata alla vicenda dei consulenti tecnici nominati dal tribunale di Vibo Valentia, denunciata dal procuratore Nicola Gratteri. Il capo della Dda aveva raccontato l’episodio di un perito “beccato” a conversare al bar dell’aula bunker con un imputato agli arresti domiciliari. Ma non solo. Gratteri ha pure parlato di un altro consulente che ha prima chiesto al ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 5 luglio 2021) Il sostitutotore della Dda di Catanzaro Antonio De Bernardo ha chiesto la “sospensione dei periti Nardone e Vercillo”. L’udienza delalla cosca Mancuso è stata dedicata alla vicenda dei consulenti tecnici nominati daldi Vibo Valentia, denunciata daltore Nicola Gratteri. Il capo della Dda aveva raccontato l’episodio di un“beccato” a conversare al bar dell’aula bunker con un imputato agli arresti domiciliari. Ma non solo. Gratteri haparlato di un altro consulente che ha prima chiesto al ...

