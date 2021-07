Aiuti a fondo perduto, si parte: come chiedere la nuova tranche (Di lunedì 5 luglio 2021) Il canale telematico si aprirà nella giornata di lunedì 5 luglio da «Fatture e corrispettivi» sul sito delle Entrate e da mercoledì 7 luglio per chi utilizza Entratel o Fisconline. La chiusura della finestra è prevista, invece, per il 2 settembre Leggi su ilsole24ore (Di lunedì 5 luglio 2021) Il canale telematico si aprirà nella giornata di lunedì 5 luglio da «Fatture e corrispettivi» sul sito delle Entrate e da mercoledì 7 luglio per chi utilizza Entratel o Fisconline. La chiusura della finestra è prevista, invece, per il 2 settembre

