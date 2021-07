Afghanistan, per gli Stati Uniti sta finendo come in Vietnam (Di lunedì 5 luglio 2021) Roma, 5 lug – Un altro Vietnam per gli Stati Uniti. Veloce e inesorabile, procede così l’avanzata dei talebani in Afghanistan, senza che nessuno in apparenza sia in grado di arrestarla. In molti casi, a dirla tutta, neppure ci provano le truppe di Kabul. Si ritirano prima, scappano evitando lo scontro a fuoco. Inferiorità numerica, bellica e strategica che evitano di testare sul campo. Un preoccupante ritorno del gruppo fondamentalista anche nelle aree da cui era stato cacciato. L’involontario passaggio di testimone, ovvero malgrado la volontà della controparte afgana, è dunque rapido. A differenza della faticosa ... Leggi su ilprimatonazionale (Di lunedì 5 luglio 2021) Roma, 5 lug – Un altroper gli. Veloce e inesorabile, procede così l’avanzata dei talebani in, senza che nessuno in apparenza sia in grado di arrestarla. In molti casi, a dirla tutta, neppure ci provano le truppe di Kabul. Si ritirano prima, scappano evitando lo scontro a fuoco. Inferiorità numerica, bellica e strategica che evitano di testare sul campo. Un preoccupante ritorno del gruppo fondamentalista anche nelle aree da cui era stato cacciato. L’involontario passaggio di testimone, ovvero malgrado la volontà della controparte afgana, è dunque rapido. A differenza della faticosa ...

