Aeroporto Sydney riceve proposta acquisto da fondi infrastrutturali

(Di lunedì 5 luglio 2021) (Teleborsa) – L’distarebbe valutando unad’da parte di alcunidel valore di 22,26 miliardi di dollari australiani (16,7 miliardi di dollari). La transazione sarebbe la più alta di quest’anno e la seconda più elevata nel settore aeroportuale, dopo quella che ha riguardato l’di Heathrow. Si tratta anche di una delle più grandi acquisizioni di sempre in Australia, dopo quella del colosso degli shopping center Westfield nel 2017. L’offerta per laAirport Holdings Pty poggia su una ...

L'distarebbe valutando una proposta d'acquisto da parte di alcuni fondi infrastrutturali del valore di 22,26 miliardi di dollari australiani (16,7 miliardi di dollari). La transazione ......l'ordine di rimanere a casa dopo che un viaggiatore potenzialmente infetto è stato in. (Teleborsa) - L'Aeroporto di Sydney starebbe valutando una proposta d'acquisto da parte di alcuni fondi infrastrutturali del valore di 22,26 miliardi di dollari australiani (16,7 miliardi di dollari) ...