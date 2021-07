Addio a Raffaella Carrà | il sorriso della tv italiana

(Di lunedì 5 luglio 2021) Morta. "ci ha lasciati. È andata in un mondo migliore, dove la sua umanità, la sua inconfondibile risata e il suo straordinario talento risplenderanno per sempre" . Con ...

Advertising

chetempochefa : Con tanta tristezza nel cuore annunciamo la scomparsa della grande Raffaella Carrà, che ci ha lasciato all’età di 7… - fanpage : È morta Raffaella Carrà, addio alla Regina della Tv - RadioItalia : Addio Raffaella ?? #RaffaellaCarrà (da @Corriere) - OzSer14430792 : RT @RaiCultura: Addio alla regina della tv: Raffaella Carrà ci ha lasciati all'età di 78 anni. - paneesimpatiaa : Addio Raffaella, iconica ed eterna. #RaffaellaCarrà -

Ultime Notizie dalla rete : Addio Raffaella

16.44Carrà E' mortaCarrà. Lo annuncia Sergio Iapino. "ci ha lasciati. E' andata in un mondo migliore, dove la sua umanità, la sua inconfondibile risata e il suo ...MortaCarrà. "ci ha lasciati. È andata in un mondo migliore, dove la sua umanità, la sua inconfondibile risata e il suo straordinario talento risplenderanno per sempre" . Con queste parole Sergio Iapino ...COSENZA – Raffaella Carrà è morta oggi a 78 anni 16.20, dopo una malattia che da qualche tempo aveva attaccato quel suo corpo così minuto eppure così pieno di straripante energia. da qualche tempo l’ ...Raffaella Carrà è morta all'età di 78 anni. "Raffaella ci ha lasciati. E' andata in un mondo migliore, dove la sua umanità, la sua inconfondibile risata e il suo straordinario talento risplenderanno p ...