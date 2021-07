Accordo tra Atitech e Israel Aerospace Industries (Di lunedì 5 luglio 2021) (Teleborsa) – Atitech, l’azienda aeronautica napoletana presieduta da Gianni Lettieri, ha firmato un Accordo con la Israel Aerospace Industries’ (IAI) Aviation Group, per trasformare i Boeing 737-700/800 da passeggeri a cargo. Atitech è l’unica azienda in Europa, e una delle pochissime al mondo, in grado di effettuare questo tipo di conversione. La firma dell’Accordo è avvenuta presso la sede Atitech di Capodichino tra Gianni Lettieri e Yossi Melamed, vicepresidente esecutivo e general manager Aviation Group. “La firma di questo contratto con IAI – ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 5 luglio 2021) (Teleborsa) –, l’azienda aeronautica napoletana presieduta da Gianni Lettieri, ha firmato uncon la’ (IAI) Aviation Group, per trasformare i Boeing 737-700/800 da passeggeri a cargo.è l’unica azienda in Europa, e una delle pochissime al mondo, in grado di effettuare questo tipo di conversione. La firma dell’è avvenuta presso la sededi Capodichino tra Gianni Lettieri e Yossi Melamed, vicepresidente esecutivo e general manager Aviation Group. “La firma di questo contratto con IAI – ...

Advertising

Adnkronos : #EverGiven finalmente libera? Accordo raggiunto tra i proprietari e l'Autorità del canale di #Suez. - EnricoLetta : L’accordo tra Governo, Sindacati e imprese ci dice che è tempo di lanciare il grande #Patto per il Lavoro e la Rip… - DiMarzio : #Calciomercato | #SerieA, accordo raggiunto tra l'#Inter e #Kolarov per il rinnovo - Profilo3Marco : RT @fattoquotidiano: Blocco dei licenziamenti: nonostante i toni entusiastici, cosa comporta esattamente l'accordo siglato martedì tra gove… - LorenzoMiglior1 : RT @RobertoMerlino1: Non credo ai sondaggi, ma di una cosa sono certo : che se la querelle tra Grillo e Conte si risolvesse per il meglio c… -