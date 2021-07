A Quiet Place 2 conserva il primo posto al box office italiano estivo (Di lunedì 5 luglio 2021) L'horror A Quiet Place 2 resiste in prima posizione in un box office italiano che stenta a decollare, tra le novità Peter Rabbit 2: Un birbante in fuga e Io sono nessuno debuttano al secondo e al terzo posto. Seconda settimana di permanenza in testa al box office italiano per l'horror A Quiet Place 2, che incassa altri 182.000 euro arrivando a un totale di 644.000 euro, in una situazione che fatica a sbloccarsi vuoi per l'emergenza sanitaria vuoi per la calura estiva che invita gli italiani a preferire la spiaggia alle sale. Qui trovate la ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 5 luglio 2021) L'horror A2 resiste in prima posizione in un boxche stenta a decollare, tra le novità Peter Rabbit 2: Un birbante in fuga e Io sono nessuno debuttano al secondo e al terzo. Seconda settimana di permanenza in testa al boxper l'horror A2, che incassa altri 182.000 euro arrivando a un totale di 644.000 euro, in una situazione che fatica a sbloccarsi vuoi per l'emergenza sanitaria vuoi per la calura estiva che invita gli italiani a preferire la spiaggia alle sale. Qui trovate la ...

Advertising

cinemaniaco_fb : ?????????????? A Quiet Place 2 conserva il primo posto al box office italiano estivo - infoitcultura : Il risultato economico di Fast & Furious 9 e A Quiet Place II è un messaggio chiaro: la pazienza ripaga - cinematografoIT : Box office italiano stabile: in testa alla top ten #AQuietPlace2 , sul podio anche Peter Rabbit 2 e Io sono Nessuno… - Screenweek : #BoxOffice Italia: #AQuietPlace2 si aggiudica un altro weekend. Seguono #PeterRabbit2 Un birbante in fuga e… - dearborn_75 : RT @MoviesAsbury: Al decimo weekend di riapertura delle sale, #AQuietPlace2 resta in testa alla classifica del box office italiano, seguito… -