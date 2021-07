50 citazioni per capire la scienza (Di lunedì 5 luglio 2021) Scegliere 50 citazioni per raccontare la scienza è un po’ come scegliere 50 stelle per raccontare un’intera galassia. Nella gallery top 50 che proponiamo qui ci sono donne e uomini di ogni epoca, con persone vissute ben prima che il metodo scientifico stesso fosse definito e altre contemporanee e in piena attività. Ci sono matematici, astronomi, medici, fisici, chimici e scienziati dalle più diverse specializzazioni, ma non solo. Protagonisti di questa carrellata sono anche personaggi che hanno dedicato la loro vita ad altro – dalla musica al teatro, fino all’imprenditoria – e che hanno saputo sintetizzare in poche efficacissime parole le questioni ... Leggi su wired (Di lunedì 5 luglio 2021) Scegliere 50per raccontare laè un po’ come scegliere 50 stelle per raccontare un’intera galassia. Nella gallery top 50 che proponiamo qui ci sono donne e uomini di ogni epoca, con persone vissute ben prima che il metodo scientifico stesso fosse definito e altre contemporanee e in piena attività. Ci sono matematici, astronomi, medici, fisici, chimici e scienziati dalle più diverse specializzazioni, ma non solo. Protagonisti di questa carrellata sono anche personaggi che hanno dedicato la loro vita ad altro – dalla musica al teatro, fino all’imprenditoria – e che hanno saputo sintetizzare in poche efficacissime parole le questioni ...

Advertising

r4venmarti : deciso che non commenterò nessuna unpopular opinion su harry potter, perchè davvero c’è da cavarsi gli occhi...sopr… - Esquarep : RT @LucaDondoni: Sapete quando ti dici: ma che cazzo! Ma come ho fatto a non averlo visto prima, capito prima. Sto guardando #TheKominskyMe… - raspa90 : RT @LucaDondoni: Sapete quando ti dici: ma che cazzo! Ma come ho fatto a non averlo visto prima, capito prima. Sto guardando #TheKominskyMe… - LucaDondoni : Sapete quando ti dici: ma che cazzo! Ma come ho fatto a non averlo visto prima, capito prima. Sto guardando… - CiroFire : 'Per anni ho aspettato che la mia vita cambiasse, invece ora so che era lei ad aspettare che cambiassi io.'… -