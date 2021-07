2020. Italia terza in Europa per aumento rischio povertà (Di lunedì 5 luglio 2021) Le stime sulla disparità di reddito nel 2020 - anno della pandemia - segnano un -7% nel reddito medio della popolazione in età lavorativa. I paesi più a rischio Spagna, Croazia, Italia, Slovenia e Grecia, Estonia in miglioramento Leggi su rainews (Di lunedì 5 luglio 2021) Le stime sulla disparità di reddito nel- anno della pandemia - segnano un -7% nel reddito medio della popolazione in età lavorativa. I paesi più aSpagna, Croazia,, Slovenia e Grecia, Estonia in miglioramento

Advertising

AngeloCiocca : ?Un negoziato durato TRE ANNI quello sulla nuova riforma della Politica #agricola comune. L’Italia tuttavia, riceve… - CB_Ignoranza : Sarà una fra Inghilterra e Danimarca ad affrontare la Spagna in finale di Euro 2020 ?? #ENGUKR #Inghilterra… - Agenzia_Italia : L'Italbasket fa l'impresa contro la Serbia e si regala le Olimpiadi - exaddicted_gf : Ho fatto un incidente ad ottobre 2020, ho finito tutte le pratiche a luglio 2021. No ma in Italia la burocrazia si è velocizzata... - niccolopoletto : RT @FerdinandoC: Non c'è solo Santa Maria Capua Vetere, quella storia è ciò che siamo riusciti a vedere. A marzo 2020 morirono tredici pers… -