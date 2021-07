150 mila dollari per vedere il relitto del Titanic: ecco chi ha già comprato il biglietto e si prepara a scendere negli abissi (Di lunedì 5 luglio 2021) Ci vogliono 150 mila dollari per scendere 3.800 metri di profondità e ammirare ciò che resta del Titanic inabissato nel Mar Atlantico. Non è una gita tendenza Ventimila leghe sotto i mari ma puro business che sdoganerà definitivamente le escursioni sottomarine per osservare da vicino la «carcassa» della nave più famosa della storia, sulla quale il 10 aprile del 1912 salparono 1300 persone (più 900 di equipaggio) e sopravvissero all’affondamento solo in 700. La prima delle immersioni partirà oggi 5 luglio, ma lista di attesa si è allungata in maniera inaspettata, forse anche per via delle notizie che ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 5 luglio 2021) Ci vogliono 150per3.800 metri di profondità e ammirare ciò che resta delinabissato nel Mar Atlantico. Non è una gita tendenza Ventileghe sotto i mari ma puro business che sdoganerà definitivamente le escursioni sottomarine per osservare da vicino la «carcassa» della nave più famosa della storia, sulla quale il 10 aprile del 1912 salparono 1300 persone (più 900 di equipaggio) e sopravvissero all’affondamento solo in 700. La prima delle immersioni partirà oggi 5 luglio, ma lista di attesa si è allungata in maniera inaspettata, forse anche per via delle notizie che ...

