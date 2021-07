10 capi basici da comprare con i saldi che ti durano una vita

Leggi su gqitalia

(Di lunedì 5 luglio 2021) Tempo di! E mai come in questo periodo abbiamo voglia di un bel po' di revenge shopping dopo mesi di incertezze e paure, passati per lo più in casa barcamenandoci tra tute sformate e completi da smart-working assemblati alla bell'e meglio. Il momento dei tanto attesi ribassi stagionali, acme fashionista per chi vuole accaparrarsi qualche pezzo di tendenza altrimenti inarrivabile, ma anche occasione aurea per coloro che vogliono investire con oculatezza sujolly, come ispalla cheunao i pezziche servono da passe-partout per costruire un guardaroba ...