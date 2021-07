Wimbledon 2021, Roger Federer: “Con Sonego so che sarà una partita difficile. Questo è il mio ultimo Slam a 39 anni” (Di domenica 4 luglio 2021) Domani, lunedì 5 luglio, il torneo di Wimbledon di tennis 2021, terzo Slam stagionale, che si gioca sull’erba outdoor di Londra, vedrà disputarsi, tempo permettendo, tutto il quarto turno del tabellone principale del singolare maschile e femminile. La settima giornata di Wimbledon 2021 vedrà sfidarsi la testa di serie numero 23, Lorenzo Sonego, ed il numero 6 del seeding, lo svizzero Roger Federer. Così a Sky Roger Federer, intervistato dal suo collega Paolo Lorenzi: “Sonego è giovane e non ha paura, dovrò ... Leggi su oasport (Di domenica 4 luglio 2021) Domani, lunedì 5 luglio, il torneo didi tennis, terzostagionale, che si gioca sull’erba outdoor di Londra, vedrà disputarsi, tempo permettendo, tutto il quarto turno del tabellone principale del singolare maschile e femminile. La settima giornata divedrà sfidarsi la testa di serie numero 23, Lorenzo, ed il numero 6 del seeding, lo svizzero. Così a Sky, intervistato dal suo collega Paolo Lorenzi: “è giovane e non ha paura, dovrò ...

