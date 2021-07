WhatsApp, una funzione rivoluziona i video: novità assoluta per gli utenti (Di domenica 4 luglio 2021) Spunta su WhatsApp una nuova funzione riguardante i video. Andiamo a vedere cosa cambia e perchè lo strumento era molto richiesto da tutti gli utenti. Gli sviluppatori di WhatsApp stanno rinnovando l’applicazione giorno dopo giorno, introducendo nuove funzioni a cadenza settimanale. Negli ultimi mesi abbiamo visto come sono stati rivoluzionati i ‘messaggi audio’. Adesso da L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di domenica 4 luglio 2021) Spunta suuna nuovariguardante i. Andiamo a vedere cosa cambia e perchè lo strumento era molto richiesto da tutti gli. Gli sviluppatori distanno rinnovando l’applicazione giorno dopo giorno, introducendo nuove funzioni a cadenza settimanale. Negli ultimi mesi abbiamo visto come sono statiti i ‘messaggi audio’. Adesso da L'articolo proviene da Inews.it.

Advertising

avenshape : RT @Lauraquaglia56: Associazione Una luce fuori dal lager ?? Urgente Questo cane si chiama ARGO, ha 8 anni tutti passati in casa ,è appe… - BMVPedrita : sto pensando seriamente di tenere una conversazione su whatsapp con qualche amica sul cambio di sesso. Così per but… - MicheleCinotti1 : RT @Lauraquaglia56: Associazione Una luce fuori dal lager ?? Urgente Questo cane si chiama ARGO, ha 8 anni tutti passati in casa ,è appe… - Daniela94812860 : RT @Lauraquaglia56: Associazione Una luce fuori dal lager ?? Urgente Questo cane si chiama ARGO, ha 8 anni tutti passati in casa ,è appe… - Reemul64 : RT @Lauraquaglia56: Associazione Una luce fuori dal lager ?? Urgente Questo cane si chiama ARGO, ha 8 anni tutti passati in casa ,è appe… -