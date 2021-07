Whale Watching in Liguria | un tête-à-tête con la tartaruga Caretta Caretta

(Di domenica 4 luglio 2021) Un viaggio conGolfo Paradiso: l’incontro con le tartarughenel cuore del Mediterraneo. Alle 10 del mattino la motonave Corsara è pronta a partire dalla banchina di Imperia, in. Si prospetta un’altra giornata in mare per accompagnare turisti, residenti e appassionati nel cuore del Santuario dei Cetacei Pelagos per dedicarsi L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

Advertising

NyalaNews : ?? ADORI IL MARE? ?? Vieni con noi in un fantastico viaggio nel mondo dei mari per conoscere balene, delfini, orche,… -

Ultime Notizie dalla rete : Whale Watching

ViaggiNews.com

Tornano il. E i turisti Vietnam. La grotta più grande del mondo: un ecosistema unico che il dopo - Covid metterà a rischio Turismo. Biden ripristina le crociere in Alaska. Per farlo, "...... segue i cetacei presenti nel Santuario Pelagos." Laura Pintore lavora nell'Ufficio Mare del WWF Italia come esperta di cetacei, qualificata come Guida Responsabile di(World Cetacean ...L'incontro con una tartaruga Caretta Caretta nel Santuario dei Cetacei Pelagos durante l'escursione con Golfo Paradiso Whale Watching ...Wwf Travel propone una crociera in barca a vela in Liguria dove i viaggiatori saranno coinvolti in attività di ricerca scientifica per la ...