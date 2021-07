Webinar sulle startup con i diplomatici di Italia e Argentina (Di domenica 4 luglio 2021) La collaborazione Italia-Argentina nel settore Start Up è stata il 22 Giugno al centro del nuovo evento “Innovation talk”, il ciclo di incontri online organizzato dall’Ambasciata d’Italia a Buenos Aires e dalla Fondazione Symbola, in collaborazione con i Ministeri degli Affari Esteri e Sviluppo Produttivo dell’Argentina, con l’obiettivo di offrire un’occasione di confronto e scambio tra istituzioni e imprese Italiane e argentine su temi che spaziano dall’economia circolare, ai sistemi di cluster, reti di imprese e distretti industriali, e il supporto alle PMI e alle Start Up. “Continuiamo a promuovere il ... Leggi su ildenaro (Di domenica 4 luglio 2021) La collaborazionenel settore Start Up è stata il 22 Giugno al centro del nuovo evento “Innovation talk”, il ciclo di incontri online organizzato dall’Ambasciata d’a Buenos Aires e dalla Fondazione Symbola, in collaborazione con i Ministeri degli Affari Esteri e Sviluppo Produttivo dell’, con l’obiettivo di offrire un’occasione di confronto e scambio tra istituzioni e impresene e argentine su temi che spaziano dall’economia circolare, ai sistemi di cluster, reti di imprese e distretti industriali, e il supporto alle PMI e alle Start Up. “Continuiamo a promuovere il ...

Advertising

IAIonline : Un evento organizzato per rispondere alle domande del pubblico sulle valute digitali. Introduce Giovanna Paladino… - SousaPPS : RT @IAIonline: Un evento organizzato per rispondere alle domande del pubblico sulle valute digitali. Introduce Giovanna Paladino (@intesa… - laboescapes : RT @AsiloinEuropa: Aperte le iscrizioni per il webinar del 14 luglio sulla gestione della rotta #atlantica e sulla situazione dei richieden… - Silvia_Pavoni : RT @IAIonline: Un evento organizzato per rispondere alle domande del pubblico sulle valute digitali. Introduce Giovanna Paladino (@intesa… - glob_politics : RT @IAIonline: Un evento organizzato per rispondere alle domande del pubblico sulle valute digitali. Introduce Giovanna Paladino (@intesa… -